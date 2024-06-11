انتشال عدد من الشهداء أسفل الأنقاض في حي الشيخ رضوان بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - قامت طواقم الدفاع المدني اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، بانتشال عددا من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، لا زال البحث جارٍ عن مفقودين أسفل الأنقاض، وقال مراسل الوكالة، تم إنتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو علبة" بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وتم نقل الشهيد والجرحى الى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة عاشور بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحي الدرج وسط مدينة غزة، وتم نقلهم أيضا الى مستشفى المعمداني بالمدينة.

ويذكر أن الليلة وفجر اليوم شهد استُشهاد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.