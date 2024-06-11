إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار دوّت في مدينة حيفا لأوّل مرة منذ كانون الثاني

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "صفارات الإنذار دوّت في مدينة حيفا لأوّل مرة منذ كانون الثاني 2024". وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة انطلاق دوي صفارات الإنذار في المدينة. ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ويكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

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