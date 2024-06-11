"الأهرام": مؤتمر الأردن يهدف لتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية بغزة

أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية، بأن "مؤتمر الأردن الدولي للاستجابة الطارئة لغزة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني, يعكس الدور الكبير الذي تقوم به كل من مصر والأردن في تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها منذ ثمانية أشهر من العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية مع استخدام إسرائيل سلاح التجويع ومنع الغذاء والكهرباء والدواء عن الفلسطينيين لكسر صمودهم وتهجيرهم قسريا".

وأوضحت الصحيفة، أن "هذا المؤتمر الدولي يهدف للاستجابة الإنسانية في غزة وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة في ظل تعنت إسرائيل ومنعها وصول المساعدات إلى مناطق عديدة في القطاع بل واستهداف الشاحنات وعمال الإغاثة في المنظمات الدولية مثل الأونروا وغيرها".

كما يستهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه رؤساء دول وحكومات والعديد من المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وضع خريطة طريق لحشد إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق ومنع حدوث كارثة إنسانية جماعية في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي.

ورأت الصحيفة أنه "تبرز أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2728 الذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود من جانب القوات الإسرائيلية، كما تبرز أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف تعنته وإنهاء احتلاله معبر رفح وفتح المعابر الأخرى لإدخال المساعدات الإنسانية".

وكان قد أعلن الديوان الملكي الأردني، أن "سيشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".