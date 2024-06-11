لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، إلى أنّ بعد تصويت وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ضدّ مشروع قانون أقرّه الكنيست يعفي اليهود المتشدّدين (الحريديم) من التّجنيد، دعا رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تساحي برافرمان، إلى إقالة غالانت الّذي وصفه بـ"الوقح".
وكان الكنيست قد صوّت في جلسته العامّة مساء أمس، لصالح مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكريّة. وقد صوّت لصالحه 63 عضوًا من أصل 120، بينما عارضه 57. وكان غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست)، الّذي صوّت ضدّ القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مكتب نتانياهو بعد التصويت على قانون "الحريديم": غالانت وقح ويجب إقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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