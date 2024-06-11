الدفاع الروسية أعلنت بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية.

ولفتت إلى أنّه "سيتم خلال التدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن "التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروسيا من أجل ضمان سيادة الدولة الاتحادية وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط".

وفي وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سرًا إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.