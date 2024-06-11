"النشرة": مواجهات الحدود الجنوبية دون الحرب... والموانع عديدة

علمت "النشرة" من مصدر مطّلع ان قواعد الاشتباك الحدودية بين لبنان وإسرائيل تغيّرت شكلاً خلال الأشهر الماضية، ولكنها بقيت من دون تعديل في مضمونها، على قاعدة: لا حرب مفتوحة وشاملة.

وقال المصدر: تدرّجت المواجهات الحدودية، خصوصاً مع توسيع إسرائيل دائرة استهدافاتها في جنوب لبنان، مما دعا "حزب الله" إلى التعامل بالمثل، عبر توسيع دائرة ردوده ايضاً، واستخدامه اسلحة جديدة في مجال الطيارات المسيّرة التي تصل إلى أهدافها بدقة، او صواريخ ارض جو التي تُسقط مسيّرات اسرائيلية في الاجواء اللبنانية، وقد تُسقط طائرات حربية إسرائيلية ايضاً.

واضاف المصدر ذاته، إن الضوابط التي تمنع ان تكون الحرب مفتوحة او شاملة في لبنان، هي عديدة:

اولاً، لا تستطيع تل ابيب فتح جبهات إضافية، خصوصاً ان استنزاف جيشها يزداد في غزة، وهو ما أدى إلى استقالات في حكومة الحرب.

ثانياً، تتعّدد الضغوطات الدولية، وخصوصاً الاميركية منها، لوقف حرب غزة، والدخول في مسار تفاوضي استدعى حضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مرة اخرى، إلى تل ابيب، في الساعات الماضية.

ثالثاً، تمارس الدول العربية والاقليمية ضغوطاً ايضاً على الاسرائيليين، تجلّى بدعم المقترح الاميركي من جهة، وتجميد عمليات التطبيع من جهة ثانية، مما يفرمل اي حسابات حربية إسرائيلية إضافية.

رابعاً، استخدم "حزب الله" اسلحة متطورة جديدة، أدّت إلى ترميم نظام الردع لديه، الذي كان تصدّع في الأشهر الماضية. وهو امر يحول دون قيام الاسرائيليين بأي تهور ميداني، ويفرض بقاء الستاتيكو ذاته: مواجهات حدودية دون الانزلاق إلى الحرب المفتوحة، خشية من مفاجآت.

خامساً، هناك اتفاق أميركي - إيراني ضمني حصل عبر مفاوضات سلطنة عُمان، يمنع تمدد مساحات المعارك كي لا تؤدي إلى حرب اقليمية.

لذلك، سيبقى الاشتداد الميداني قائماً بين لبنان وإسرائيل طيلة حرب غزة، ويشهد تقدماً او تراجعاً في عدد ونوعية الضربات المتبادلة، وتلامس سخونته الجنوبية حدود الحرب، من دون الوصول اليها. بينما ستبقى المناطق اللبنانية على حالها بعيدة عن المواجهات، بإستثناء مواقع محدّدة في البقاع، كما حصل سابقاً في استهداف إسرائيل مراكز لحزب الله.