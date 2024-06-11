ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "هدوءًا حذرًا يسود منطقة حاصبيا هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل الماري، الغجر المجيدية وحتّى بلدة شبعا ومزارعها، بعد يوم عنيف من التّراشق الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة". ولفت إلى أنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي ينفّذ من حين إلى آخر، طلعات فوق المنطقة وصولًا حتّى أجواء البقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التفاح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر ​​​​​​​يسود منطقة حاصبيا وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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