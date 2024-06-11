أفادت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية بأنه "في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، فإن الحزب قادر، خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب، على تنفيذ نحو 3 آلاف عملية قصف خلال اليوم الواحد بمختلف أنواع الأسلحة".
وتوقعت المجلة أن "الحزب سيكون قادرا على إطلاق ألف صاروخ يوميا لمدة شهرين إذا ما طال أمد الحرب"، مشيرة إلى أن "ذلك لا يشمل قصف الحزب قوات الجيش الإسرائيلي التي ستجتاح لبنان برا".
كانت هذه تفاصيل خبر "إيبوك" الإسرائيلية: حزب الله يستطيع قصف إسرائيل بـ3 آلاف صاروخ يومياً في الأيام العشرة الأولى من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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