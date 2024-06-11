"إيبوك" الإسرائيلية: حزب الله يستطيع قصف إسرائيل بـ3 آلاف صاروخ يومياً في الأيام العشرة الأولى من الحرب

أفادت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية بأنه "في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، فإن الحزب قادر، خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب، على تنفيذ نحو 3 آلاف عملية قصف خلال اليوم الواحد بمختلف أنواع الأسلحة".

وتوقعت المجلة أن "الحزب سيكون قادرا على إطلاق ألف صاروخ يوميا لمدة شهرين إذا ما طال أمد الحرب"، مشيرة إلى أن "ذلك لا يشمل قصف الحزب قوات الجيش الإسرائيلي التي ستجتاح لبنان برا".