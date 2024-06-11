"حزب الله" نعى بلال علاء الدين وعباس ناصر من بلدتَي طيرفلسيه ومجدل سلم

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد ناصر "أبو حيدر" مواليد عام 1979 من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وأوضح الحزب أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بلال وجيه علاء الدين "باسل" مواليد عام 1984 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".