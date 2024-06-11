السعودية ترحب بتبني مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدمته أمريكا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع. وتؤكد المملكة على أهمية التزام كافة أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكافة الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يسهم في استقرار المنطقة وبدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



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