جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده، جراء انفجار منزل مفخخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم التالي من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن العملية التي قالت إنها استهدفت جنودًا، وقوة إنقاذ جاءت لتخليصهم.

وبحسب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتفع حصيلة القتلى في صفوفه من الجنود والضباط منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 295.

وذكر جيش الاحتلال أن الجنود الأربعة كانوا يخدمون في لواء جفعاتي، وهو ما ذكره موقع خدشوت بزمان العبري أمس.

وأظهر تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود ألقوا بقذيفة داخل منزل مشتبه به في مخيم الشابورة في رفح، في محاولة، للتأكد من خلوه من القنابل المفخخة، فلم يحدث انفجار، وعندما دخل جنديان إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق، انفجر، ما أدى إلى انهياره بشكل جزئي، ومقتل أربعة جنود إضافة إلى إصابة سبعة آخرين، خمسة منهم جروحهم خطيرة.

رئيس وزراء أستراليا: رئيس حكومة الصين يبدأ زيارة للبلاد السبت المقبل

أعلن رئيس وزراء أستراليا "أنتوني ألبانيز" أن نظيره الصيني "لي تشيانغ" سيزور البلاد في نهاية هذا الأسبوع وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين تحسنا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام والتي ستبدأ السبت المقبل (15 يونيو الجاري) تأتي بعد أن رفعت بكين معظم الحواجز التجارية أمام الصادرات الأسترالية، بما في ذلك الفحم والأخشاب والشعير.

وكانت الصين قد رفعت الحظر المفروض على خمسة من أكبر مصدري لحوم الأبقار في أستراليا "بمفعول فوري"، وفقا لوزير الزراعة الأسترالي، ما يزيل أحد آخر العراقيل في وجه عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.

أستراليا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

رحبت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس /الاثنين/ والذي يدعم وقف إطلاق النار الشامل والوقف الدائم للأعمال العدائية وبدء إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية - في بيان على موقعها الرسمي - أن "أستراليا ستواصل العمل مع الدول التي تدعم السلام للضغط من أجل الموافقة على هذا الاقتراح وأي تأخير لن يؤدي إلا إلى فقدان المزيد من الأرواح"، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين، وتدفق المساعدات على نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع المحتجزين

وأشارت إلى أن "الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي قدمه الرئيس الامريكي جو بايدن، يقدم أفضل طريق للخروج من هذا الصراع، كما يؤكد القرار مرة أخرى الالتزام الدولي بحل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد وافق أمس بأغلبية 14 صوتا مقابل صفر، على قرار برعاية الولايات المتحدة لدعم خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن بشأن غزة؛ حيث ستبدأ الخطة بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وتطلق حماس سراح جميع النساء والأطفال وكبار السن والمصابين المحتجزين لديها، كما سيُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في جميع أنحاء غزة وسيتم مد القطاع بالمساعدات الإنسانية.