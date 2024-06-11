سليم عون شارك في إزالة مخيم للنازحين السوريين غير الشرعيين في المدينة الصناعية- زحلة

شارك عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون ومنسق التيار "الوطني الحر" ابراهيم أحمراني، في عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين غير الشرعيين في المدينة الصناعية في زحلة، بإشراف مخابرات الجيش وشرطة بلدية زحلة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار البلدية بتطبيق القرار القضائي الصادر منذ اكثر من سنة بإخلاء المخيم الذي أنشئ على العقارين 1000 و2986 في المدينة الصناعية، وقد أتى هذا التحرك بعد مطالبات حثيثة لصاحب العقار جان بول خوري للمعنيين، ويأتي بالتوازي مع التحركات المواكبة في المناطق اللبنانية والهادفة إلى تفكيك كل المخيمات غير الشرعية.