ميقاتي بحث مع نظيره الأردني الوضع بالمنطقة والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت، قُبيل بدء أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة".

وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، وتم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.