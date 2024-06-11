أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداء العدو ‏الصّهيوني الّذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مقرّ فوج المدفعيّة ولواء المدرّعات التّابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن؛ بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 بثكنة يردن بصواريخ كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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