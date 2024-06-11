السفير التشيكي قدّم سيارة اسعاف مجهزة للخدج لمستشفى بعلبك الحكومي

تسلم المدير العام لمستشفى بعلبك الحكومي عباس شكر سيارة إسعاف حديثة ومجهزة للأطفال الخدج من السفير التشيكي جيري دوليزيل في مبنى السفارة التشيكية في بعبدا بحضور وزير الصحة العامة ممثلا بالمدير العام فادي سنان والنائب الدكتور فادي علامة.

ولفت شكر، الى أن "الصداقة بين الشعوب هي التي تصنع السلام وإن الشعوب الصادقة هي التي تحافظ على تلك العلاقات مهما كانت المسافات بعيدة فمن قلعة براغ العذراء العظيمة الشاهدة على اوروبا منذ عهد الرومان، الى قلعة بعلبك الشامخة والشاهدة على تاريخ لبنان".

وشدد على أننا "نقدر عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة دولة التشيك الصديقة والممثلة بشخص سفيرها الصديق جيري دوليزيل في تمتين هذه العلاقة، فسعادة السفير دوليزيل الذي قدم العديد من المساعدات الى مستشفى بعلبك الحكومي وما زال ونحن على يقين بأن سيارة الاسعاف هذه لن تكون الاخيرة وهي خير دليل على الكرم والعطاء".