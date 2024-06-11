هيثم زعيتر لـ"النشرة": نتانياهو بمأزق ويريد تمرير الانتخابات الأميركية على أمل عودة ترامب للرئاسة

أعرب عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين هيثم زعيتر، في حديث لـ"النشرة"، عم أمله في أن يكون القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي سارياً بالمفعول بشكل سريع، مشيراً إلى أن الأهمية تمن بأن الوقت يداهم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية، لافتاً إلى أنه بات مضطراً لوقف العدوان بسبب شعوره بالقلق بعد حالة الغضب التي ظهرت في الجامعات والشوارع الأميركية، الذين أظهرت إستطلاعات الرأي قدرتهم على التأثير في نتائج الإنتخابات.

إنطلاقاً من ذلك، رأى زعيتر أن أن هناك مصلحة أميركية بوقف العدوان الآن، ولذلك نأمل أن يكون القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي مختلف عن القرارات التي كانت قد صدرت في الماضي، بالرغم من الشكوك الدائمة بالإنحياز إلى إسرائيل.

ورداً على سؤال، أوضح أن مسارعة بايدن إلى تقديم الطرح يعود إلى أن همه هو مصلحة إسرائيل وليس من الضروري أن يكون ذلك لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصوصاً أن الكيمياء مفقودة بينهما.

وفي حين لفت زعيتر إلى أن نتانياهو في مأزق، أوضح أن المعضلة التي تساهم في تمديد العدوان تكمن بموقف وزراء اليمين المتطرف، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن حكومته الهشة لن تبقى يوماً واحداً في حال قررا الإستقالة منها.

ورأى زعيتر أن ما قام به الوزير المستقيل بيني غانتس، لناحية التحالف مع قوى المعارضة بعد إستقالته، هدفه هو السعي إلى إسقاط حكومة نتانياهو، في حين أن الأخير يريد الحصول على ضمانات للبقاء في موقعه السياسي، لا سيما أنه إذا حصلت إنتخابات اليوم لن ينجح بالحصول على تحالف من أكثر من 46 أو 48 عضواً في الكنيست.

واعتبر زعيتر أنه بعد "مسرحية" الإفراج عن 4 أسرى من مخيم النصيرات، يسعى نتانياهو إلى تمرير الوقت، بإنتظار الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية الأميركية، على أمل أن يقود ذلك إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها في أكثر من مجال، خصوصاً لناحية تداعيات الدعوى المقامة أمام محمكة العدل الدولية من قبل جنوب افريقيا، بالإضافة إلى طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأوضح زعيتر أن هذا الواقع القانوني قد يقود إلى مكان آخر، يتعلق بإمكانية ملاحقة الشركات التي تقدم السلاح إلى إسرائيل، بالإضافة إلى ملاحقة الولايات المتحدة بسبب دعمها لها أيضاً، إلى جانب إمكانية السؤال عن مدى جدية عمل المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها واشنطن.