كرامي التقى باسيل: المدخل الوحيد لحل الأزمة هو الحوار وما طرحه بري هو خارطة طريق

ذكر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّ "المدخل الوحيد لحل الأزمة هو الحوار أو التشاور".
ولفت إلى أنّ "ما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضح وهو خارطة طريق"، بشأن الاستحقاق الرئاسي.
إلى ذلك، أوضح أنّه "من يراهن أن في مكان ما إسرائيل ستنتصر في الحرب وهي ستفرض شروطها فنحن نقول بأن هذا الأمر وهم".
وأشار كرامي إلى أنّه "علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول".
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