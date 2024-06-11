ذكر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بعد زيارته رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، أنّه "لا حل إلا من خلال التفاهم على رئيس"، موضحًا أنّ "لا مصلحة في استمرار الفراغ الرئاسي لأنه يؤذي البلد".
وشدد على أنّه "لا يمكن لأحد أن يحكم البلد من خلال اقصاء الفريق الآخر"، مشيرًا إلى أنّ "أي رهان على فوز فريق على آخر هو خسارة".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بعد لقائه كرامي: لا حلّ إلا من خلال التفاهم على رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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