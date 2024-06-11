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الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتبني مجلس الأمن في وقت متأخر مساء أمس، القرار رقم 2735، الذي يدعم التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار وتنفيذ صفقة التبادل، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وأشادت الخارجية الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" برفض القرار محاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادة تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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