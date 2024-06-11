بلينكن يحضر مؤتمراً في الأردن بشأن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - يحضر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مؤتمراً تستضيفه الأردن اليوم الثلاثاء، بشأن إيصال المساعدات لقطاع غزة، وذلك في إطار جولته في المنطقة.

وقد نظمت كل من الأردن ومصر والأمم المتحدة المؤتمر الذي يطلق عليه "دعوة للعمل: الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة". وسوف يحضر المؤتمر قادة ووزراء خارجية ومسؤولو 75 دولة بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

كان بلينكن قد استهل جولته الثامنة في الشرق الأوسط صباح أمس الاثنين بزيارة القاهرة، واجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.