إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في حادث طعن بالصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام ومسئولون حكوميون أمريكيون إصابة أربعة أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة في ولاية "آيوا" إثر تعرضهم للطعن في إحدى الحدائق العامة بمقاطعة "جيلين" الواقعة شمال شرقي الصين.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أن المجموعة كانت تزور معبدا في حديقة بيشان عندما قام أحد الأشخاص بمهاجمتهم بسكين، إلا أنه لم ترد تقارير بعد عن الدافع وراء ارتكاب الحادث.

وأضافت الشبكة أن السلطات الصينية لم تصدر أي بيان حول الحادث، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير الواردة عن حادث الطعن وتراقب الوضع.

من جانبها، أكدت ممثلة ولاية أيوا في مجلس النواب الأمريكي "آشلي هينسون" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أنها "شعرت بالرعب من تعرض هؤلاء الأمريكيين الأربعة لعملية طعن".

الرئيس الصومالي يبحث مع وزير الخارجية النرويجي سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء ، في العاصمة النرويجية /أوسلو/، مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده، جراء انفجار منزل مفخخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم التالي من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن العملية التي قالت إنها استهدفت جنودًا، وقوة إنقاذ جاءت لتخليصهم.

وبحسب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتفع حصيلة القتلى في صفوفه من الجنود والضباط منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 295.

وذكر جيش الاحتلال أن الجنود الأربعة كانوا يخدمون في لواء جفعاتي، وهو ما ذكره موقع خدشوت بزمان العبري أمس.

وأظهر تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود ألقوا بقذيفة داخل منزل مشتبه به في مخيم الشابورة في رفح، في محاولة، للتأكد من خلوه من القنابل المفخخة، فلم يحدث انفجار، وعندما دخل جنديان إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق، انفجر، ما أدى إلى انهياره بشكل جزئي، ومقتل أربعة جنود إضافة إلى إصابة سبعة آخرين، خمسة منهم جروحهم خطيرة.

رئيس وزراء أستراليا: رئيس حكومة الصين يبدأ زيارة للبلاد السبت المقبل

أعلن رئيس وزراء أستراليا "أنتوني ألبانيز" أن نظيره الصيني "لي تشيانغ" سيزور البلاد في نهاية هذا الأسبوع وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين تحسنا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام والتي ستبدأ السبت المقبل (15 يونيو الجاري) تأتي بعد أن رفعت بكين معظم الحواجز التجارية أمام الصادرات الأسترالية، بما في ذلك الفحم والأخشاب والشعير.

وكانت الصين قد رفعت الحظر المفروض على خمسة من أكبر مصدري لحوم الأبقار في أستراليا "بمفعول فوري"، وفقا لوزير الزراعة الأسترالي، ما يزيل أحد آخر العراقيل في وجه عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.