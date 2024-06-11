مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 23 آخرين في فيضانات بالنيجر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية في النيجر أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النيجر عن إدارة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، القول: إن القتلى الـ 17 توفي 6 منهم غرقا، بينما لقي الـ 11 الآخرين حتفهم بسبب الانهيارات الناجمة عن الأمطار والفيضانات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مقاطعة "مارادي" (وسط جنوب البلاد) كانت الأكثر تضررا حيث توفي منها 13 شخصا بينما سجلت مقاطعتي "زيندر" (وسط جنوب شرق البلاد) و"تاهوا" (وسط شمال البلاد) حالتي وفاة لكل منهما.

وقال مسئول الإعلام في الحماية المدنية، الكولونيل ـ ميجور باكو بوبكر، إن الفيضانات أثرت على 23 إدارة في 15 مقاطعة بالبلاد حيث تسببت في تضرر 434 أسرة (تضم 3255 شخصا)، وأدت لانهيار 329 منزلا و111 كوخا، مضيفا أن الفيضانات أسفرت كذلك عن فقدان 325 رأس ماشية.

جدير بالذكر أن النيجر تعرضت في سبتمبر 2023 لفيضانات عارمة جراء أمطار غزيرة؛ ما أسفر عن تضرر 137 ألفا و797 شخصا (من 16 ألفا و489 أسرة) ووفاة 41 شخصا وإصابة 53 آخرين، وفقا لبيانات وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث في النيجر.

سلطنة عمان ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزّة

رحّبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، داعيةً كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير.

وأعربت الخارجية العمانية -في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تمرير مشروع هذا القرار، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على القطاع، وبما يؤدي لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعمًا للسلم والاستقرار في المنطقة.