العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت وزارة الخارجية العراقية اليوم /الثلاثاء/ بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من دعم الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع ورفض أي تغيير ديموغرافي".

وحثت الوزارة الأطراف الفلسطينية على التجاوب مع القرار تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

بلينكن: نتنياهو أكد التزامه بالمقترح الأمريكي وعلى حماس أن تقرر موقفها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الثلاثاء/ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزم بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ،مضيفا أنه على حركة حماس أن تقرر التقدم نحو هذا المقترح من عدمه.

وقال بلينكن ـ في تصريحات مع وسائل إعلام خلال زيارته لإسرائيل ـ إن مجلس الأمن الدولي كان يتحدث أمس نيابة عن المجتمع الدولي ، الجميع يرغب في وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ، مؤكدا أن واشنطن عازمة على إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم .

وأشار إلى أن قرار وقف إطلاق النار هو ما يحتاجه شعب غزة وأهالي الرهائن في إسرائيل، مشددا على ضرورة إغاثة شعب غزة وعودة النازحين وأن يكون هناك آفاق مفتوحة لإسرائيل لبناء أمنها الداخلي والدمج في المنطقة مع الدول الجوار.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الوسائل العسكرية غير كافية وينبغي أن يكون هناك خطة سياسية وإنسانية واضحة ، مؤكدا أن واشنطن كانت حريصة دائما على عدم اتساع الصراع في المنطقة ، مؤكدا أن هذا المقترح يلزم الأطراف بان يكون هناك وقف لإطلاق النار بشكل دائم ، وأن المفاوضات مستمرة للعمل على وقف إطلاق النار.

وحول مسألة إقناع حماس بقبول وقف إطلاق النار ، قال بلينكن " هناك الكثير من الإشارات ولكن كان هناك مقترح من الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ عدة أيام ولكن لم يكن هناك موافقة، وسننتظر ماذا سيحدث ".

وأضاف " أنه في حالة عدم موافقة حماس ستستمر الحرب ولن تنتهي ، وأن الدول تعمل بشكل جدي وتوافق على المقترح ونحن ننتظر رد حماس".

سلطنة عمان ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزّة

رحّبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، داعيةً كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير.

وأعربت الخارجية العمانية -في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تمرير مشروع هذا القرار، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على القطاع، وبما يؤدي لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعمًا للسلم والاستقرار في المنطقة.