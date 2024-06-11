وزير الخارجية الأمريكي: نتنياهو أكد خلال لقائي معه التزامه بمقترح بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن محادثات خطط اليوم التالي للحرب في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم وخلال اليومين المقبلين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن نتنياهو أكد خلال لقائه معه الليلة الماضية التزامه بالمقترح، موضحًا أن بيان حماس الذي يدعم قرار الأمم المتحدة بادرة تبعث على الأمل.

وأكد أنه كلما طال أمد الحرب، زادت احتمالات اتساع الصراع، كما أن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غزة هو الأفضل ويحظى بقبول إسرائيل.

ولفت إلى أن عدم وجود خطة لليوم التالي للحرب في غزة سيؤدي إلى تجدد الصراع مستقبلا، والمسؤولية الآن تقع على عاتق حماس، إذا لم تقبل المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.

واعتمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الأشهر الـ8 الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة، ومن المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، أنه لا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور وحماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين.

وتابعت توماس، أن الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم والمسنون لا يجدون الأدوية، مضيفة أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وأوضحت المندوبة الأمريكية، أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية.

وأكملت، أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، قائلة: "ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية".

وتابعت: "ندعو حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار ونحث الطرفين على تطبيقها دون شروط"، موضحة أننا نريد وقفا دائما لإطلاق النار تأمن فيه إسرائيل ويعيد به الفلسطينيون بناء حياتهم.