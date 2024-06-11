بلينكن يشدد على ضرورة وضع خطة بشأن اليوم التالي للحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد له خلال اجتماعه به أمس التزام إسرائيل بمقترح التهدئة المقدم.

وأضاف بلينكن، أن محادثات خطط اليوم التالي للحرب في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم وخلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس الأخير بشأن دعم قرار الأمم المتحدة بادرة "تبعث على الأمل".

وحذر بلينكن، من أن طول أمد الحرب، يزيد من احتمالية اتساع رقعة الصراع، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطة لليوم التالي للحرب في غزة سيؤدي إلى تجدد الصراع مستقبلا.

وحمل بلينكن حركة حماس، مسؤولية نجاح أو فشل المقترح الحالي، قائلًا إن الحديث القادم من قيادة حماس داخل قطاع غزة هو الأهم في الوقت الحالي وتنتظر الإدارة الأمريكية رؤيته.

وأكد بلينكن، أن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إتمام صفقة الأسرى بشأن غزة هو الأفضل ويحظى بقبول إسرائيل