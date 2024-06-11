الأمم المتحدة: نشعر بالصدمة من تداعيات عملية النصيرات على المدنيين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الصدمة التي وصفتها بالشديدة من التداعيات على المدنيين في العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال -السبت الماضي- عن استشهاد 274 فلسطينا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا.

في حين بلغ عدد الإصابات بالمجزرة 698 مصابا، بينهم 153 طفلا و161 امرأة و54 مسنا، والباقي من المدنيين الذين كانوا في سوق النصيرات ومحيطه وفي المنازل المجاورة التي قصفها الاحتلال.