أمريكا تواصل الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق سلام بين حماس وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)



اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، في إطار جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر المستمرة للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. يشار إلى أن المحادثات متوقفة منذ أشهر.

وتستهدف زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط حشد الدعم لأحدث مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.

وأيد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، خطة بايدن لوقف إطلاق النار.

وقالت أمريكا إن حركة حماس هي الطرف الوحيد الذي لم يوافق على الخطة حتى الآن. ورغم ذلك، لم تكشف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة، عن موافقتها الواضحة أو العلنية على الخطة.

وكان بلينكن زار مصر أمس الاثنين، في أولى محطات جولته الشرق أوسطية ، وأجرى في وقت لاحق محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.

ووفقا لبيان من الخارجية الأمريكية ، أبلغ بلينكن نتنياهو أن الولايات المتحدة وقادة العالم: "سيدعمون الاقتراح الشامل الذي حدد معالمه الرئيس بايدن".

وأوضح البيان أن بلينكن "أبلغ رئيس الوزراء بمستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة لفترة ما بعد انتهاء الصراع".

كما اجتمع بلينكن اليوم الثلاثاء، مع يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية وسيجري محادثات مع النائب الإسرائيلي بيني جانتس الذي استقال مؤخرا من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتستمر جولة بلينكن في المنطقة حتى غدا الأربعاء، حيث تشمل أيضا زيارة لقطر.