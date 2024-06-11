شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان الشيوخ تناقش اليوم تطوير كورنيش المعادى وتقنين الإعلانات المضيئة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء 8 اجتماعات، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن موضوعات مختلفة، حيث تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم بشأن تقنين الإعلانات المضيئة المتحركة بالشوارع والميادين".

كما تناقش الاقتراحات برغبة المقدمة بشأن تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل من المعادى وحتى حدود محافظة القاهرة جنوبا التابع المحافظة القاهرة، وذلك بالإضافة إلى المقترح بإعادة إنشاء وتفعيل جهاز تنمية القرية بوزارة التنمية المحلية".

كما تعقد اللجنة اجتماعا لإعداد وتنفيذ استراتيجية ولائحة موحدة لتطوير، وتنظيم عمل منظومة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي وساحات انتظار السيارات وإنشاء شركة متخصصة لإدارتها وتشغيلها".