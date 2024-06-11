شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينتهج استراتيجية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ اللحظة الأولى لتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قبل عامين، نجح هذا الكيان الخيري الداعم لكل أسرة مصرية، في أن ينتهج استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما اخد في الاعتبار أيضا المناطق النائية والقرى المهمشة التي غابت عن الاهتمام عقود طويلة في تحديات معيشية صعبة للغاية.

وكان الهدف منذ اليوم الأول لتدشين التحالف الوطنى هو أن يصبح قوة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ لتشمل كافة المستحقين دون تمييز بناءا على معايير عادلة تكفل وصول الدعم لكل أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.



وسعى التحالف الوطني، إلى القضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، وامتدت هذه المبادرات لتصبح بمثابة قطار للخير قاصدا كل شبر في الجمهورية دون توقف.

