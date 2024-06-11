شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات التحالف الوطنى تطلق مبادراتها لصالح الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

تحرص مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى على إدخال البهجة للأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية، طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي، ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وتمثلت تفاصيل مبادرة مؤسسة الجارحي لأهالي الفيوم والجيزة في عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، و250 ألف مستفيد من الاهالي، علاوة على إنشاء منافذ لتجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي، وتستهدف توزيع اللحوم على المستحقين طبقاً لقواعد بيانات دقيقة بالشراكة مع 100 جمعية شريكة وقاعدية، هذا بجانب توفير الوجبات المطهية، وتشغيل مطابخ خيرية لإنتاج 6000 وجبة مطهية يومياً، وتوزيع 54 ألف وجبة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقامت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، باستكمال استعداداتها لإطلاق مبادرة "صك الأضحية" للعام الثالث على التوالي، والتي تهدف إلى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى مصر، تماشياً مع أهداف التحالف في تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين.

وتتمثل تفاصيل مبادرة "صك الأضحية في أن تخطط صناع الخير لمضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة هذا العام من خلال توزيع كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى لحوم الأضاحي، لضمان تلبية احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المؤسسة أنه تمّت معاينة واختيار عجول الأضاحي البقرى والجاموسى من خلال لجان متخصصة، وسيتم ذبحها حسب التوقيتات الشرعية، وتوزيعها بعد التنسيق مع الجمعيات القاعدية.

وتتشكل المناطق المستهدفة في تواجد صناع الخير بخدماتها النوعية في كل القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية. تشمل بعض المحافظات المستهدفة الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة والغربية.