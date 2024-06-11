شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية محور رئيسي في جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى (تفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية والأخص الحدودية، في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبما يساعد على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية.



وتُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفل كلا من مؤسسة صناع الخير واوركيديا بتخطي مستفيدين مبادرة عنيك في عنينا عتبة المليون مواطن، بتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى قرية الغار والقرى المجاورة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع المحافظين كلا فى محافظاته.

وتأتي مبادرة عنيك في عنينا من مؤسسة صناع الخير واوركيديا للصناعات الدوائيه و بجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت اقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومستشفيات الرمد واقسام الرمد بعدد من مستشفيات وزارة الصحة، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه المؤسسات الطبية؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة وكان اخر هذه الاجهزة جهاز تشخيص أهدته عنيك فى عنينا مؤخرا لمستشفى الحسين الجامعي وجهاز تشخيص لمستشفي رمد طنطا.

كما شهدت الأيام الأخيرة، قيام التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر يومًا طبيًا في قرية زيدان بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ.

وتضمن اليوم الطبي تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات مختلفة.

واستهدف اليوم الطبي ٤٠٠ مستفيد من أهالي القرية، بهدف توفير سبل الرعاية الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم الطبية.

ويأتي هذا اليوم الطبي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري.











