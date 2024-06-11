شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين المصريين على موعد مع فرحة جديدة من التحالف الوطنى فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب ملايين المصريين في كل محافظات مصر، من خلال الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال شراء العجول وذبحها، لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر.

وقد أعلن التحالف الوطني، عن تجهيز اللّحوم بعد الذبح وفقًا للشروط الصحية، وتقطيعها وتغليفها بشكل مناسب لضمان وصولها للمستفيدين بأفضل جودة، وهذا يأتي ضمن الجهود الذى اعتاد هذا الكيان العظيم على بذلها من أجل دعم ومساندة الأسرة المصرية في كافة المناسبات.



وبالفعل أعلنت مؤسسة الجارحي تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشاركتها في إدخال البهجة على قلوب أهالي الفيوم والجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فمن المقرر توزيع اللحوم والوجبات المطهية على الأسر الأكثر احتياجا، حيث يبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، و250 ألف مستفيد، والمحافظات المستهدفة هي الفيوم والجيزة.



وقد شغلت مؤسسات التحالف الوطني عددا من مطابخ الخير لتوفير الوجبات المطهية للأسر المستحقة في قرى ومراكز الفيوم والجيزة بمناسبة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.