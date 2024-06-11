شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: مشاركة مصر بمؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يؤكد دورها المحورى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر فى تنظيم المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة، بمشاركة الأردن، يعكس الدور المحورى الذى تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضية الفلسطينية.

وأكد النائب إبراهيم الديب، في بيان له اليوم، أن المؤتمر يأتي في إطار الدور الذى تقوم به الدولة المصرية على مر التاريخ، وعلى مدار الفترة الأخيرة على وجه التحديد، ذلك الدور الذى لم ولن ينقطع منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، حيث تستهدف تخفيف معاناة الأشقاء في غزة، من خلال العمل على إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار الديب إلى أن مصر بذلت جهود مضنية من أجل إنفاذ المساعدات برا وجوا، وصنعت ملحمة إنسانية حيث قدمت وحدها 80%من حجم المساعدات التي تم إدخالها للقطاع علي مدار الشهور الماضية، فيما قدمت دول العالم مجتمعة 20%فقط، وأن المؤتمر يستهدف توحيد الجهود العربية لتقديم المساعدات بشكل فورى ومنتظم لأهالي غزة، في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأشاد الديب، بالدور المحورى الذى تلعبه الدولة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات، وهو ما تعكسه أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءاته مع قادة وزعماء العالم خلال الفترة الأخيرة تحديدا، وحرص القيادة السياسية على توضيح حقيقة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجرائم التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، وشرح للقضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العالمي علي تأييد الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتعزيز ركائز السلام والتعايش في المنطقة بسلام دون أن تتحول المنطقة لمنطقة صراع.