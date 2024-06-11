المنظمة الدولية للهجرة: 39 قتيلاً في غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن "سقوط 39 قتيلاً في غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل اليمن".

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، أن "القارب كان يحمل 260 مهاجراً أمس، وبعد غرقه كانت الحصيلة 39 قتيلاً، 150 مفقوداً، و71 ناجياً"، لافتاً إلى أن "المنظمة ستقدم مساعدات فورية للناجين".

ولم يتطرق المتحدث إلى جنسيات هؤلاء المهاجر ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية. وفي نيسان، غرق قاربان قبالة سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين فقط، ما أسفر عن مقتل العشرات.