الأمم المتحدة: صدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية لتحرير الرهائن

أعربت الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس، عن "صدمته الشديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية بمخيم النصيرات التي حُرِّر خلالها أربعة رهائن فيما"، لافتاً الى أننا "نشعر بحزن بالغ لاستمرار احتجاز فصائل فلسطينية عددا كبيرا من الرهائن".

وكانت قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "عدد شهداء مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وصل إلى 210، وأكثر من 400 مصاب".

وكانت صور خاصة حصلت عليها قماة "الجزيرة" أظهرت استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ عملية استعادة الأسرى.

وذكر الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في بيان له، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن اليوم عبر ارتكاب مجازر مروعة من استعادة بعض من أسراه في قطاع غزة، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم خلال العملية".