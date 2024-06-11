أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب السّعوديّة بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الّذي قدّمته الولايات المتّحدة الأميركيّة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرّهائن، والعودة إلى المفاوضات السّياسيّة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانيّة في القطاع".
وأكّدت في بيان، "أهميّة التزام جميع جهات الأزمة بإنهاء الحرب الّتي طال أمدها"، مجدّدةً دعمها التّام "لكلّ الجهود الدّوليّة للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النّار، وحل القضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدّوليّة، وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسّلم الدّوليَّين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية رحبت بقرار مجلس الأمن حول غزة: ندعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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