غوتيريس من الأردن: الحل في غزة سياسي والوضع المتردي في القطاع يزداد تفاقما

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أنّه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والوضع المتردي يزداد تفاقما".

ولفت، في كلمة له خلال بدء مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" في الأردن، إلى أنّ "جميع المساعدات الإنسانية تمنع من الدخول إلى قطاع غزة"، موضحًا أنّ "80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات".

وقال غوتيريس: "يجب فتح كل الطرق إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات"، مشيرًا إلى أنّه "يجب وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وأدعو الجانبين (إسرائيل وحماس) لسرعة التوصل إلى اتفاق".

وذكر أنّه "يجب حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين البنية التحتية اللازمة لمعيشتهم"، مشيرًا إلى "أنني أطالب الحكومات والشعوب بالتبرع من أجل إعادة إعمار قطاع غزة".

واعتبر غوتيريس أنّ "الحل في غزة سياسي ويتم عبر السلام والتعايش المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين".