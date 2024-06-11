الخارجية العراقية: نتابع بشكل حثيث قضية الحجاج العراقيين المحتجزين في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنّ "بتوجيه من وزير الخارجيّة فؤاد حسين، تتابع وزارة الخارجيّة بالتّنسيق مع سفارتنا في الرياض وقنصليّتنا في جدة، بشكل حثيث قضيّة الحجّاج العراقيّين المحتجَزين لدى السّلطات السّعوديّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "بهذا الخصوص، قامت القنصليّة العراقيّة في جدة بالتّعاون مع هيئة الحج والعمرة، بفتح مكتبَين لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة شؤون الحجّاج العراقيّين من خلال موظّفي الوزارة، وحلّ المشاكل الّتي تواجههم بشكل مباشر بالتّعاون مع الجهات السّعوديّة المعنيّة". وأكّدت "أنّها لن تدّخر جهدًا في تقديم المساعدة اللّازمة لجميع العراقيّين المتواجدين في السعودية، لأداء مناسك الحج".
وكان قد كشف وكيل وزارة الخارجيّة العراقيّة هشام العلوي، فجر اليوم، عن إطلاق سراح الإعلامي والمحلّل السّياسي عماد المسافر، الّذي جرى اعتقاله في السّعوديّة خلال تأديته مناسك الحج.
وسبق أن أعلنت وزارة الدّاخليّة العراقيّة، "أنّها تتابع مع السّلطات السّعوديّة أسباب اعتقال اثنين من الحجّاج العراقيّين في السّعوديّة، لغرض إطلاق سراحهما ومعرفة جميع الحيثيّات المتعلّقة بهما".
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