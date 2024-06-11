تعرض أربعة أساتذة أميركيين للطعن في شمال شرق الصين

أعلنت كلية كورنيل بولاية أيوا الأميركية، عن إصابة "أربعة اساتذة يعملون في الصين بجروح إثر تعرضهم للطعن في حديقة عامة".،

وأوضحت الكلية، أن "الأربعة كانوا في الصين في إطار برنامج تبادل أكاديمي وعملهم كمدرسين في الكلية. ووقع الحادث في مدينة جيلين في المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه في شمال شرق الصين".

بدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري، أن "جميع الجرحى نُقل إلى المستشفى وتلقوا العلاج المناسب، وحياتهم ليست في خطر".

وأضاف أن "الشرطة ترى مبدئيا أن القضية معزولة. والتحقيق يتواصل"، مشدداً على أن "الصين تُعتبر بشكل عام إحدى أكثر الدول أمانا في العالم".

وتابع أن "الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة جميع الأجانب في الصين بشكل فعال".