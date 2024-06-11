أسامة حمدان: قرار مجلس الأمن لن يأخذ مجراه على أرض الواقع ما لم يوافق عليه الاحتلال

أوضح القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ "الحركة أبدت تجاوبًا وإيجابية تجاه كل الأفكار المطروحة لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

ولفت، في حديث لـ"التلفزيون العربي"، إلى "أننا طالبنا بوقف دائم لإطلاق النار ومستعدون لصفقة عادلة لتبادل الأسرى".

ورأى حمدان أنّ "قرار مجلس الأمن رغم ثغراته يؤكد على وقف دائم للقتال وانسحاب الاحتلال من القطاع"، مشيرًا إلى أنّ "قرار مجلس الأمن لن يأخذ مجراه على أرض الواقع ما لم يوافق عليه الاحتلال"، مضيفًا "القرار ينطوي على نقاط لا نقبلها لكن الأساسية منها إيجابية".

وذكر أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، هو "أحد العقبات لتعطيل التوصل الى اتفاق لأنه لا يتصرف إلا وفق ما تريده إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "الإشكالية في كل المشهد هو الموقف الأميركي وعلى بلينكن أن يكون أكثر دقة".

وأكّد حمدان أنّ "كل عمليات التعطيل (على الاتفاق) كانت تتم إسرائيليا بموافقة أميركية"، مضيفًا "محاولات الضغط على الوسطاء لن تجدي نفعا في تغيير موقف حركة حماس".