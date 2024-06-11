رئيس وزراء إسبانيا لميقاتي: ندعم  لبنان في موضوع معالجة أزمة النازحين السوريين

شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على "الدعم المستمر للبنان في كل المجالات وخصوصا من خلال المشاركة الاسبانية الفاعلة في قوات اليونيفيل".

وجدد تهنئة سانشيز على قرار اسبانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد تصويتها في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.

بدوره، شدد شانشيز على أن بلاده تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين ومعالجة تداعيات هذا النزوح، ووعد بنقل واقع وموقف لبنان على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وردًا على طلب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أبدى رئيس وزراء إسبانيا الاستعداد لدعم لبنان بالخبرات الخاصّة بتأسيس شرطة بيئية وبحماية الاحراج والمحميات ونقل تجربة إسبانيا في هذا المجال، وتقرر ان تتم متابعة هذا الملف عبر سفارتي البلدين.

كما استقبل رئيس الحكومة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والادنى اللورد احمد.