كهرباء لبنان تبلغت بدء المالية تسديد فواتير استهلاك التيار الكهربائي للقطاع العام

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنها "تبلغت صباح يوم الخميس في 06/06/2024، بدء وزارة المال تسديد المستحقات المتوجبة على كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مؤسسة مياه البقاع لقاء استهلاكها للتيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2022 ولغاية تاريخ 30/04/2023، البالغة نحو 134 مليار ليرة من أصل قيمة السلفة البالغة نحو 6,850 مليارًا (لاستهلاك التيار الكهربائي من تاريخ 01/11/2022 ولغاية 30/06/2023)، على أن يتم تسديد الفواتير اللاحقة بصورة منتظمة عند صدورها بحسب مصادر وزارة المال، مع العلم أن الاستهلاك المقدر للقطاع العام من الطاقة الكهربائية، وفق القدرة الإنتاجية الحالية، مقدر بنحو 107 مليون دولار أميركي سنويًا".

ولفتت المؤسسة، في بيان، إلى أن "بدء القطاع العام بالإيفاء بالتزاماته المالية والتسديد بالعملة الوطنية (Fresh LBP)، يعد خطوة إيجابية وأساسية مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان إذ إن إرساء ثقافة الدفع لدى كل من يستهلك التيار الكهربائي، يشير إلى إحراز تحول محوري في هذا الصدد".

وتمنت كهرباء لبنان على "مختلف الإدارات والمؤسسات العامة العمل على إيداع الوحدات المعنية لدى جانب وزارة المال، جداول فواتير استهلاك التيار الكهربائي الخاصة بها، ليتسنى لتلك الأخيرة اتخاذ الإجراءات الازمة من أجل صرف المبالغ المستحقة في أقرب فرصة ممكنة، مع التذكير في هذا الإطار ببعض الخطوات التي يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بها ولا سيما منها".

كذلك أكد على "ضرورة التزام قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، والتزام النموذج المعد من جهاز الإدارات والمؤسسات العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، والاستحصال على توقيع الوزير المختص على النموذج المعني"..