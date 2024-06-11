ملك الأردن بافتتاح مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة": لزيادة إرسال المساعدات إلى القطاع

شدد الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، في افتتاح أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" في الأردن، على أنّ "السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة لا يُمكن أن ينتظر وقف إطلاق النار أو يخضع لأجندة سياسية".

ولفت إلى أنّ "عملية رفح تسببت في تفاقم الوضع المتردي ولا يوجد مكان آمن في غزة"، موضحًا أنّه "يجب زيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وندرس تسيير طائرات عمودية عسكرية لتأمينها".