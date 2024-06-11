كركي: بإمكان المضمونين الحصول على الموافقة الاستشفائية المؤخرة من أي مركز ضمان أو مستشفى

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، في بيان، إلى أنّه "لأنّ ورشة العمل من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات للمضمونين لا تتوقّف، على الرّغم من الظّروف الصّعبة ماليًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، والشّغور الكبير الّذي طال ملاكات الصّندوق كافّة؛ بحيث أنّه يعمل حاليًّا بأقل من 40 في المئة من عديده المطلوب.

وعلى ضوء الشّكاوى الّتي وصلت من المرضى المضمونين، حول عدم تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم الصحيّة وبخاصّة الاستشفائيّة بسبب وجود الطّبيب المراقب في أكثر من مركز أو مستشفى، وبناءً على اقتراح رئيس الأطبّاء ريمون عون لحلّ هذه المشكلة، وتسهيلًا لحصول المضمونين على الموافقات الاستشفائيّة المؤخّرة من الصّندوق، أصدر المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ تعميمًا حمل الرّقم 1271، طلب بموجبه إلى المضمونين التّوجّه إلى أيّ مركز من مراكز الصّندوق أو أيّ مستشفى متعاقد ويوجد فيه طبيب مراقب، لتوقيع طلب الموافقة المؤخّرة، في حال غياب الطّبيب المراقب المنتدب إلى المستشفى أو تعذّر حضوره لأيّ سبب كان".

ولفتت إلى أنّ "كركي طلب أيضًا إلى جميع الأطبّاء المراقبين أيًّا كان مركز عملهم، درس وتوقيع طلبات الموافقات المؤخّرة الّتي ترِدهم من المضمونين، على أن يذيّل التّوقيع بعبارة "شرط موافقة الطّبيب المراقب في المستشفى".