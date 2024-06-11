ماغرو للبنانيين: نحن نقوم بدورنا ونساعد ولكن عليهم المسؤولية الاولى

جال السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، في عكار على مدى يومين ترافقه مديرة المعهد الفرنسي في لبنان سابين سيورتينو، مع وفد.

وزار مدرسة ليسيه عبد الله الراسي وكان في استقباله مؤسس المدرسة النائب السابق كريم الراسي ومديرها الدكتور مروان صالح والهيئة التعلمية.

وشاهد ماغرو والوفد، نشاطا ترفيهيا وثقافيا ورياضيا تقيمه المدرسة، وعرضا للخيول العربية. ثم دشن مشروع الطاقة البديلة الذي قدمته السفارة لليسيه. وقال

ولفت ماغرو، الى أن "زيارتي لعكار على مدى يومين للتعرف على عكار والاطلاع على الاوضاع الانمائية والخدماتية والتربوية والسياحية والصحية والبيئية، في اطار دعم المشاريع التنموية.

بدوره شكر الراسي لماغرو والسفارة الفرنسية لاهتمامهما بالمدرسة وخصوصا مشروع الطاقة البديلة الهام جدا"، منوها بـ"جهوده في دعم مختلف المشاريع التربوية التي تعزز دور الطلاب والتعليم".

وفي سياق منفصل، زار مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا، ورئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة اسامة الزعبي ورئيس انحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا ورئيس بلدية نهر الاسطوان عمر سعيد الحايك وفاعليات دينية واجتماعية.

ودعا زكريا اللجنة الخماسية الى "للضغط وانهاء الشغور"، محملا السفير ماغرو رسالة الى "المجتمع الدولي عن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، متمنيا "أن يعم السلام في العالم".

بدوره، دعا ماغرو اللبنانيين الى "مساعدة انفسهم للنهوض بلبنان"، مضيفاً "نحن نقوم بدورنا ونساعد ولكن عليهم المسؤولية الاولى".