"النشرة": اجتماع بين "اللقاء الديمقراطي" والنواب التغييريين في المجلس النيابي

أفادت مراسلة "النشرة" عن لقاء يجمع نواب "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط والنواب التغييريين، في هذه الأثناء، في المجلس النيابي.

ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة اللقاء الديمقراطي الرئاسية، وبعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة في المجلس.