"النشرة": تلف بضاعة منتهية الصلاحية وتسطير محضري ضبط بحق بائعي بهارات في النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في البطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جالوا بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من جهاز أمن الدولة على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات

في البلدات التالية حبوش وبفروة وحومين الفوقا وصير الغربية وكفرصير وقاقعية الجسر وبلدة الكفير قضاء حاصبيا".

ولفت المراسل، الى أنه "تمّ تلف بضاعة منتهية الصلاحية بأمر من النيابة العامة الإستئنافية في النبطية في بلدة صير الغربية وتسطير محضري ضبط بحق أصحاب بائعي مادة البهارات وذلك بعد صدور نتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية".

كذلك تمّ توجيه إنذارات لهم بضرورة الإلتزام بالقوانين وانه سيعاد سحب عينات جديدة لاحقاً.