عون: تحويل الاختلاف السياسي إلى خلاف طائفي هو جريمة بحق الوطن وبحق الشعب

رأى الرئيس السابق ميشال عون، أنّه "مقلقٌ ما نراه على وسائل التواصل وفي بعض النقاشات السياسية من جنوحٍ إلى تطييف الخلافات السياسية".

ولفت إلى أن "تحويل الاختلاف السياسي الى خلاف طائفي هو جريمة بحق الوطن وبحق الشعب"، مضيفًا "إن الخطاب الطائفي لم يكن يوماً، ولن يكون، من تفكيرنا ولا من أدبياتنا، ويناقض كل المبادئ والقيم التي نؤمن بها، فاحذروه. وتذكّروا دائمًا أن ثروة لبنان هي في تعدّديته، وقوّته في تحصين وحدته، وانه أرض تلاقٍ وسط محيط من الآحادية.. هذه رسالته وهذا دوره، فإن فقدهما فقد هويته".