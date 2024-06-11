وفد من "التوافق الوطني" التقى بري: لا نستطيع أن نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار

أشار النائب محمد يحيى، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري برفقة وفد من تكتل "التوافق الوطني"، الى أننا "تشرفنا بلقاء بري وهذه اللقاءات في الحقيقة هي المحور المقصود، ونحن لا نستطيع أن نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار".

ولفت يحيى، في كلمة له باسم الوفد، الى أننا "فهمنا من بري أن بعض الكتل وبعض النواب المنفردين ومن خلال اللقاءات والتحاور إستطاعوا التوصل الى نتيجة والتراجع عن المطالب السابق القبول تقريباً بالحوار".

وتمنى أن "تكون النوايا صافية لاننا فهمنا ان بعض الكتل ومنها كتلة التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل الذي التقينا به لديهم النية للمشاركة بالحوار او التشاور نتمنى من كل الكتل ان تلبي هذا المطلب".

وأضاف "لو اننا مشينا بالذي طرحه بري لتمكنا من انتخاب رئيس جمهورية قبل هذه المدة التي امضيناها في الفراغ".

وفي سياق منفصل، تابع بري تابع الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي، واستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة "CMA CGM" رودولف سعادة .