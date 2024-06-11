بو صعب: أخشى ألّا ينتخب المجلس رئيسًا ونبدأ التحضيرات لاقتراح قانون يرمي لتمديد ولاية المجلس الحالي

أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة، الى أنني "أخشى مجددًا ألّا ينتخب هذا المجلس رئيسًا للجمهورية وأن نبدأ التحضيرات لاقتراح قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي".

ولفت بو صعب، الى أن "كل ما نقوم به لن ينتظم من دون انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر لن يحصل من دون الكلام مع بعضنا البعض بأي صيغة كانت".