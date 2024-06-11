أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة، الى أنني "أخشى مجددًا ألّا ينتخب هذا المجلس رئيسًا للجمهورية وأن نبدأ التحضيرات لاقتراح قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي".
ولفت بو صعب، الى أن "كل ما نقوم به لن ينتظم من دون انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر لن يحصل من دون الكلام مع بعضنا البعض بأي صيغة كانت".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: أخشى ألّا ينتخب المجلس رئيسًا ونبدأ التحضيرات لاقتراح قانون يرمي لتمديد ولاية المجلس الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.